Маленький рубикон с неплохими перспективами Вадим Денисенко

10.04.2024, 10:28

Вадим Денисенко

2024-й – это год мелких «черных лебедей» для Кремля.

Потоп в Орске в первый раз зафиксировал контуры нового общественного договора в РФ. И этот договор очень обнадеживающий для Украины.

1. До 2022 года общественный договор сводился к формуле: «Мы обеспечиваем вам нормальное благополучие, вы не мешаете нам воровать и играть в геополитику». Последние два года россиянам предложили другой договор: «Вы будете жить хуже, чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела». Орск неожиданно внес (точнее очертил то, что было скрыто) свои коррективы: «Вы будете жить хуже, чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела. Но если у нас что-то не удается – виноваты будете вы, и именно вы за все заплатите».

2. Новая формула касается не только Орска, где люди отказались эвакуироваться из-за мародеров, это касается Кургана, где людям сказали обеспечить себе месячный (!) запас воды, Белгорода, где фермерам приказали обеспечить самих себя РЭБ и так далее. Собственно, неожиданно россияне оказались в ситуации, когда власть лжет не ради какой-либо выгоды, а из-за бессилия. Это один из базовых моментов для десакрализации власти. Правда, проблема состоит в том, что Оренбург и Курган далеко. И особенно жителей Москвы их проблемы не беспокоят. Хотя и недооценивать все эти вещи точно не стоит. Ведь все, что мы видим, – это классический пример очень большой несправедливости, затронувшей большие массы людей. При этом пойти по классическому пути и быстро уволить губернаторов нельзя: это означает проявить слабость.

3. В то же время нынешняя ситуация показывает пробелы в возможностях информвойны на российской территории. Я уже неоднократно писал, что 2024 год – это год мелких черных лебедей для Кремля. Но эти лебеди будут оставаться мелкими на фоне того, что наши информвозможности, к сожалению, ограничены, российская оппозиция переживает кризис жанра и явно не попадает в повестку дня РФ, а коллективный Запад (прежде всего США) де-факто отказался от ведения информвойны на российской территории.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»