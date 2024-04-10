СМИ: В России арестовали путинистку Шукшину

СМИ: В России арестовали путинистку Шукшину7
- 10.04.2024, 10:53
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Актриса не может поделить с сестрой наследство отца.
Российская актриса-путинистка Мария Шукшина, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, оказалась задержанной полицией.
Как сообщил ряд российских СМИ, Шукшину задержала полиция и отправила в участок. Медиа ссылается на собственный источник, который, впрочем, не раскрыл причину задержания актрисы, передает «Главред».
Сообщается также, что журналисты связались с представителями Шукшиной, но те не смогли опровергнуть информации относительно задержания россиянки.
Накануне появилась информация о том, что родная сестра путинистки подала на нее в суд. Родные сестры не могут поделить наследство отца.