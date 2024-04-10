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СМИ: В России арестовали путинистку Шукшину

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  • 10.04.2024, 10:53
  • 7,708
СМИ: В России арестовали путинистку Шукшину
Мария Шукшина

Актриса не может поделить с сестрой наследство отца.

Российская актриса-путинистка Мария Шукшина, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, оказалась задержанной полицией.

Как сообщил ряд российских СМИ, Шукшину задержала полиция и отправила в участок. Медиа ссылается на собственный источник, который, впрочем, не раскрыл причину задержания актрисы, передает «Главред».

Сообщается также, что журналисты связались с представителями Шукшиной, но те не смогли опровергнуть информации относительно задержания россиянки.

Накануне появилась информация о том, что родная сестра путинистки подала на нее в суд. Родные сестры не могут поделить наследство отца.

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