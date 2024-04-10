Как «БелАЗ» спас Кривбасс 10.04.2024, 11:27

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Фото: «Вот Так»

Белорусские самосвалы преградили путь российской армии на пути в Кривой Рог.

В начале полномасштабного вторжения, 1 марта 2022 года, белорусские большегрузные самосвалы преградили путь российской армии на пути в Кривой Рог. Самосвалами перекрыли въезд в город на Николаевской трассе. Как это было и сколько «БелАЗов» понадобилось, чтобы остановить российские войска – рассказывает корреспондент «Вот Так» Андрей Яковин.

Вадим Школьный

Фото: «Вот Так»

«Мне позвонил начальник мой, говорит: «Вадик, так. Заправляй полный бак, машина на убой». Я так расстроился, я тебе говорю, кошмар», – вспоминает Вадим Школьный.

Он – коренной криворожанин, всю жизнь работает на белорусских промышленных самосвалах. Начинал на 100-тонниках, с переходом на пенсию пересел на 30-тонник. Говорит, 1 марта 2022 года запомнит на всю жизнь. В тот день он ехал спасать свой родной город от колонны российской армии, которая прорывалась со стороны Николаевской области.

«У меня тогда аж мурашки по коже шли. Немножко боялся, конечно, но руководство с нами было постоянно, они сзади шли, а мы спереди. Сколько смогли, мы протянули, сколько нам разрешили ВСУшники. В ярку стали. Все ребята. С баков солярку слить, скаты спустить, все, ребята, вы свободны, спасибо вам. 100-тонник туда бы не дошел. Там только один выход, «сорокачи» (40-тонные грузовики — Ред.) и моя малышка. В кучу собрали все. Хорошо, что не подпалили», – говорит водитель «БелАЗа» Вадим Школьный.

Один из шести гигантов, которые выехали из карьера навстречу российской армии и остановили вооруженную колонну. Беларусский промышленный самосвал «БелАЗ» под номером 248 с украинским флагом.

Один из шести гигантов, которые выехали из карьера навстречу российской армии и остановили вооруженную колонну. Белорусский промышленный самосвал «БелАЗ» под номером 248 с украинским флагом.

Семь метров в длину, три с половиной в ширину, около четырех в высоту. Весит почти 30 тонн. Эта машина – самая крошечная из семейства «БелАЗа». В следующем году ей исполнится 30 лет. Вадим рассказывает, что в конце рабочей смены у него есть традиция. В тот день, говорит, думал, что целует ее в последний раз. Но самый маленький «БелАЗ» спас большой Кривбасс. Соединенные между собой самосвалы остановили колонну. Машины заблокировали проезд по трассе до июня 2022 года.

На этом фото крайний справа — «БелАЗ» Вадима.

Источник: «Вот Так»

Место перекрытия дороги было выбрано не случайно. Это район села Макаровка на границе Днепропетровской и Николаевской областей. Здесь узкий участок дороги, а вокруг болотистая местность. Получается, что белорусские самосвалы и украинское болото остановили колонну российской техники.

С полковником Национальной гвардии Украины мы выехали на место, где стояли «БелАЗы». Александр Пискун – ветеран обороны Лисичанска в 2015-м, получил там ранение. В марте 2022-го был в составе Совета обороны Кривого Рога. Рассказывает, что защитники города были осведомлены о планах россиян. Поэтому захватчики доехали до границы Днепропетровской области, понеся значительные потери. Часть российской колонны ВСУ разбили с вертолетов в районе Баштанки и Нового Буга Николаевской области.

«Наши герои−летчики большую часть колонны разбомбили, вторая часть колонны все-таки пошла дальше. Скажем так, главный дозор кацапский дошел сюда. Но увидев, что прохода нет… За нас тогда была и погода. Морозов не было, было сыро, дожди были. По земле нельзя было ехать», − говорит полковник Пискун.

Полковник НГУ Александр Пискун.

Фото: «Вот Так»

Атаками с воздуха по колонне российской армии Совет обороны Кривого Рога выиграл время. Пока украинские летчики бомбили технику, было принято решение, что преграждать путь остаткам колонны будут тем, с чем ассоциируется Кривбасс − гигантской промышленной техникой.

«БелАЗы» простояли на николаевской трассе четыре месяца. Пять из шести машин были эвакуированы спецтранспортом. «БелАЗ» Вадима выстоял в схватке с российской армией. После всех событий он завелся и доехал в родной карьер.

«Из шести машин моя только девочка своим ходом дошла. Мы с начальником подсуетились. Три или четыре часа мы с ней суетились. То там побежало, то там побежало. Сделали, и своим ходом», – говорит Вадим Школьный.

Вадим Школьный

Фото: «Вот Так»

Криворожские горно-обогатительные комбинаты — ГОКи – используют белорусские самосвалы в качестве основной большегрузной техники для перевозки руды. С началом полномасштабного вторжения Кривой Рог разорвал более чем полувековые отношение с белорусским городом-побратимом Жодино, где производят «БелАЗы».

«В течение больше чем 50 лет одним из самых ключевых партнеров для Кривого Рога был город Жодино в Беларуси. Но в результате политики Лукашенко мы полностью прервали отношения с этим городом. Сессия горсовета разорвала партнерские отношения с Жодино, наши предприятия прекратили контракты на поставку оборудования из Беларуси. В результате Беларусь потеряла десятки миллионов долларов, которые мы давали этому городу», – комментирует последствия войны для белорусско-украинских отношений вице-мэр Кривого Рога Сергей Милютин.

Фото: «Вот Так»

Старые машины, которые сейчас работают в карьерах, станут «донорами» для «БелАЗов» поновее. Новые самосвалы криворожские ГОКи планируют закупать у японских и американских производителей большегрузной техники.