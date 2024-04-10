В Гомеле судили бизнесмена, который в пропагандистском фильме критиковал Бабарико 10.04.2024, 11:45

В 2020 году Наум Кац хвалил режим Лукашенко.

В суде Центрального района Гомеля 8 апреля рассмотрели дело за «экстремизм» в отношении известного местного предпринимателя.

Административное дело по части 2 статьи 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов») на Наума Каца рассматривал судья Виктор Казачок, известный политическими приговорами. Официальных сведений о приговоре нет. Сам Кац на звонки «Радыё Свабода» не отвечает, его номер недоступен.

Издание рассказывает, что известно об этом предпринимателе, а также о его возможном политически мотивированном аресте.

Фабрика обуви прогорела еще в 2019 году

Наум Кац до сих пор представляет себя как крупного бизнесмена, собственника обувной фабрики, директора «Центр бизнес-развития». Однако его успехи связаны с прошлым — обувная фабрика «Боттичелли» не работает с 2019-го, ее сайты и социальные сети давно не обновлялись. Не обновляются с 2021 года и социальные сети «Центра бизнес-развития», к которому имеет отношение предприниматель. Источник из окружения гомельских бизнесменов рассказал, что дела у Наума Каца в последнее время шли не очень удачно.

«Давно прогорел, и на сегодняшний день «доедал» то, что осталось от прежней жизни и после развода со второй женой, которая также работала на фабрике и после банкротства ушла от него», — утверждает собеседник. Как заявлял сам предприниматель, в последние годы он занимался консалтинговыми услугами. В гомельских СМИ последний раз Наум Кац появлялся в 2022 году — обещал молодежь научить бизнесу.

«Новость, что его задержали за «экстремизм», вызвала у всех шок. Он всегда и исключительно был только за власть», — рассказал «Свабодзе» предприниматель из Гомеля, лично знакомый с Кацем.

Официальных сведений о приговоре Науму Кацу в открытом доступе нет. Как стало известно изданию, в местном ИВС на просьбу принять передачу для Наума Каца ответили, что ему она разрешена только одна на весь срок заключения, а за решеткой он пробудет «до 22-го (апреля)».

Выступление против Виктора Бабарико

Свое удивление возможным арестом Наума Каца собеседники «Свабоды» объясняют тем, что в 2020 году он появлялся в белорусских СМИ, где хвалил власть и Александра Лукашенко лично. Говорил тогда, что «9-10 августа люди занимались экстремизмом» и призвал всех «забыть о тех событиях».

Еще перед выборами, в июле 2020 года, Кац снялся в пропагандистском фильме, где выступил против «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. По словам Каца, именно Бабарико разорил его.

«На тот момент фабрика Каца уже «умерла», никак Виктор Бабарико не мог его разорить. Кац потерял фабрику, развелся со второй женой, та уехала от него. Винить здесь Бабарико? Ну это просто клевета была», — считает еще один из гомельских бизнесменов, пожелавший сохранить анонимность.

В фильме Наум Кац рассказал, что после его «разорения» Бабарико он получил инфаркт.

«По прихоти банка у меня отличный трудовой коллектив, 160 человек, остались без работы, сам я попал в больницу. Они («Белгазпромбанк». — прим.) «наехали» на мою жену так, что она чуть не погибла в автокатастрофе», — утверждал бизнесмен.

Тогда же, в 2020 году, «Белгазпромбанк» официально объяснил свою позицию. По данным Банка, с 2016 года обувная фабрика Наума Каца фактически прекратила обслуживание своего займа, но, несмотря на это, получила рассрочку до 2018-го. Между банком и фабрикой было три кредитных договора, один из которых — 200 тысяч долларов.

«Фактически производство обуви на предприятии прекратили в 2018 году. Далее продолжался спор по процентам, срокам и санкциям. Соглашения и обещания Наума Каца не были выполнены. В марте 2020 года Бабарико вновь встречался с Кацем, результатом чего была погашена задолженность на 15 тысяч долларов, банк вернул жене Каца арестованный автомобиль», — сообщал в 2020 году банк.

По состоянию на момент съемок фильма, в июле 2020 года Наум Кац был должен банку Виктора Бабарико более 29 тысяч долларов.

«Мое личное мнение таково, что наши доблестные «органы» не знают о реальном финансовом состоянии Наума Каца. Его могли задержать, чтобы заполучить от него деньги. Но они на этот раз ошиблись — денег у него уже нет», — говорит собеседник «Свабоды» из окружения гомельских бизнесменов.