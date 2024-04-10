«Размещение войск НАТО на границе с Беларусью — правильное решение» 10.04.2024, 11:55

Украинский дипломат считает, что Лукашенко уже давно потерял всякую самостоятельность.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало четыре возможных сценария использования вооруженный сил Франции в Украине. Один из них — появление военного контингента этой страны на границе с Беларусью.

Насколько это реальный сценарий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Пока, скажем так, это идет в порядке информации, возможно, журналисты немного забегают вперед. Политических решений такого плана пока еще нет, надо из этого исходить. Есть только начало дискуссии по этому поводу среди медиа, экспертов, политиков, но нет политического решения.

Тут надо исходить из того, что Франция как член НАТО будет вести переговоры с другими странами, здесь должен быть как минимум консенсус по этому поводу. Но начало дискуссии уже имеет место.

— Лукашенко заговорил о подготовке к войне. В то же время Германия развертывает бригаду в Литве, которой угрожает диктатор, в западных СМИ проговаривают сценарий размещение войск на границе Украины и Беларуси. Какие еще шаги могут остудить милитаристский пыл Лукашенко?

— Мы должны исходить из того, что Лукашенко уже давно не является самостоятельной фигурой на геополитической карте Европы, поэтому тут, скорее всего, просто очередной повод заявить о себе. А то, что в Литве собираются размещать дополнительный контингент войск НАТО, — это решение абсолютно правильное. Возможно, даже несколько запоздалое, но правильное и логичное.

Про Сувалкский коридор написано много исследований, это такая уязвимая точка, про это тоже много сказано, в том числе и в рамках дискуссий представителей стран НАТО, поэтому такое решение выглядит абсолютно правильным и логичным с точки зрения сдерживания возможных агрессивных действий со стороны так называемого «союзного государства», которое уже фактически в военном и военно-политическом плане представляет практически одно целое. Есть потенциальная опасность для Европы, для Литвы.

Недавно было заявление представителя США в НАТО, который сказал, что не видит непосредственной угрозы. Я бы так категорически не говорил. Мы, украинцы, да и военные в Европе, не исключаем разных сценариев. Поэтому решение Германии, возможно, несколько запоздалое, но верное. Возможно, там должны быть контингенты не только Германии.