Украина разорвала очередные два соглашения с Беларусью 10.04.2024, 12:07

1,664

Они действовали с 1997 и 2013 годов.

В Украине прекратили действие еще двух межправительственных соглашений с Беларусью, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве приграничных областей Украины и Республики Беларусь, подписанное 12 мая 1997 года в Киеве», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, также прекращено действие межправительственного соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Украиной и Беларусью от 22 мая 2013 года.