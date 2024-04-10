Украина разорвала очередные два соглашения с Беларусью
- 10.04.2024, 12:07
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Они действовали с 1997 и 2013 годов.
В Украине прекратили действие еще двух межправительственных соглашений с Беларусью, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве приграничных областей Украины и Республики Беларусь, подписанное 12 мая 1997 года в Киеве», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, также прекращено действие межправительственного соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Украиной и Беларусью от 22 мая 2013 года.