Царев возмутил россиян словами про Львов: не выдержала даже Скабеева 7 10.04.2024, 12:14

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Олег Царев

Коллаборанта обвинили во лжи.

В эфире одного из российских телеканалов предатель Украины и российский коллаборант Олег Царев заявил, что российскую армию во Львове местные жители якобы будут встречаться с цветами.

Эта заявка возмутила даже ярую пропагандистку Кремля Скабееву, которая в прямом эфире обвинила Царева в распространении лжи.

Фрагмент интервью был опубликован в Тelegram-канале «Сеятель ветра».

Однако Царев настаивает на своем утверждении, добавляя, что в случае проведения референдума во Львове в 2014 году жители города, по его мнению, проголосовали бы за присоединение к России. Он обосновывает это тем, что «холодильник всегда побеждает телевизор».

Пользователи соцсетей отмечают, что разгром российской армии на первом этапе вторжения был вызван тем, что бывшие «регионалы» и предатели, а также российские спецслужбы снабдили Кремль недостоверной информацией про Украину.