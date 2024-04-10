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Минчанин дважды обманул мошенников

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  • 10.04.2024, 12:30
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Минчанин дважды обманул мошенников

В первый раз он вернул деньги жертве, во второй — прогулял все с друзьями на Зыбицкой.

Уголовное дело за мошенничество в крупном размере возбудили в отношении двух минчан, которые обманули и телефонных аферистов, и их жертву. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В июне 2022 года 21-летний минчанин решил подработать курьером у телефонных мошенников. Предложение о работе он нашел в тематической группе в Telegram. Парня сразу предупредили, что деятельность незаконная, могут быть «командировки», но за все эти условия полагается хорошая зарплата в размере 5% от забранных у обманутых белорусов денег. Житель столицы прислал свою фотографию с паспортом в руках и стал ждать заказ.

Согласно материалам дела, 24 июня он отправился по адресу, который сообщил куратор. Фигуранта попросили соблюдать меры конспирации: надеть темную одежду и маску на лицо, перед тем как зайти в подъезд проверить, что во дворе нет сотрудников милиции и заведенных машин. Послушно выполняя все указания, он забрал у 82-летней женщины пакет с личными вещами и деньгами.

Накануне пенсионерке позвонила «племянница», которая якобы спровоцировала аварию и просила материальной помощи. Далее к разговору подключился лже-сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что для примирения и благополучного исхода событий срочно нужна крупная сумма. Пожилая минчанка, поверив полученной информации, сразу сообщила об имеющихся сбережениях. Она подготовила личные вещи, пять тысяч рублей и тысячу долларов, написала необходимые заявления и, не задавая вопросов, передала «посылку» прибывшему курьеру.

Парень «доложил» о выполненном задании куратору и по его указанию обменял беларусские рубли на валюту. Далее молодой человек должен был передать деньги посреднику, однако, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, поехал и вернул деньги пенсионерке. «Наниматель» был в ярости, кричал на парня и угрожал, но каких-либо последствий для него не наступило.

В тот момент молодой человек понял, что можно обмануть мошенников, забрав у них деньги. Житель столицы понимал, что мошенники больше ему не доверяют, поэтому реализовать идею он решил с помощью давнего знакомого. Обвиняемый рассказал 21-летнему другу придуманный план и уже спустя несколько минут они связались все с тем же «нанимателем».

Пройдя процедуру «регистрации», приятель отправился к 91-летнему мужчине за деньгами. Он забрал около трех тысяч долларов, тысячу рублей и 50 евро. Уже вместе парни отправились в торговый центр, где разделили все между собой и разошлись.

Курьер отправился с друзьями в ресторан, потом компания арендовала сауну, каталась на самокатах, а к вечеру она была уже на улице Зыбицкой, где ребята посещали бары, пили спиртное и курили кальян. Фигурант щедро оплачивал весь отдых деньгами, которые несколько часов назад забрал у мужчины. Вырученные противоправным путем деньги он потратил всего за сутки.

Куратора парни заблокировали и до момента задержания были уверены, что останутся безнаказанными.

Действия парней квалифицированы следователем по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц).

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