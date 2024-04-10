Друг Путина теряет власть 3 Сергей Романов, planeta.press

10.04.2024, 12:34

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Виктор Орбан

Эхо скандала разносится по венгерским улицам.

Ну что, подпилил сук, на котором сидел. И повезло еще, что не совсем сидел. Эхо коррупционного скандала все еще разносится по властных кабинетах и прочим венгерским улочкам. Да, президент Венгрии является фигурой ближе к номинальной, пусть и не настолько, как английский монарх. В конце концов, Тамаш Шуёк был избран президентом не на всенародном голосовании, а парламентом. Но какая разница, раз теперь Орбану есть, на кого опереться.

Многолетний венгерский премьер выстроил свою политику по простому как двери и древнему как колесо принципу «Разделяй и властвуй», а также на уверенном культивировании ненависти в обществе. Договорился до того, что назвал Европейский Союз оккупантами. Что-то за 14 лет премьерства Орбан «оккупации» не сопротивлялся. Тот еще коллаборант, который, к тому же, хочет особых отношений с Россией и Китаем. Многовато стульев, даже с учетом массивного объема орбановской пятой точки.

Многолетнему премьеру Венгрии бросил вызов политик с многозначительной, как для самоназвания этого народа, фамилией Мадяр. Казалось бы, у Орбана есть все, что нужно для протодиктаторского счастья: свой президент с декоративными полномочиями, ручной конституционный суд (именно эту инстанцию возглавлял свежеиспеченный глава государства Шуёк), наиболее популярные СМИ в стране под ногтем.

Если что-то пойдет не так – коллеги проконсультируют. Перед Орбаном есть пример товарищей Си, Путина и Эрдогана.

Только вот с последним – совсем свежая неувязочка. Несмотря на многолетнее президентство, партия последнего с треском проиграла местные выборы в Турции. А это не то что звоночек – набат. Хотя, казалось бы, Реджеп Тайипович в свете подавленного путча в 2016 году окончательно утвердился в собственном султанстве. Только вот страна в НАТО, оппозиция есть, совсем сворачивать демократию — дорожка скользкая. Да и без этого – Эрдогану такого не посоветует, например, беглый экс-президент Украины Янукович, который доживает свои дни в России.

Вот и приходится что Эрдогану, что Орбану мириться с существованием оппонентов, которые грозятся отобрать насиженные кресла у обоих правителей.

И ведь для обоих, какое совпадение, именно местные выборы 2018 года стали настоящим водоразделом. Ведь именно этот электоральный цикл буквально замеряет температуру общественных настроений на местах. Местные выборы, политики, которые выставляют на них свои кандидатуру – ближе всего к народу. Буквально.

И, казалось бы, на центральном уровне все схвачено. Получается, как кажется и Эрдогану, и Орбану виртуозно лавировать в рамках евроинтеграционных структур, торговать с Россией, подчеркивать свой «нейтралитет», однако же – нет.

США внимательно следят за соблюдением Анкарой санкционного режима, ну а что Венгрия?

В стране разгораются протесты. Орбана попеременно то выводят на кофе, то буквально запирают в туалете по вопросу помощи Украине. И сопротивление европейским «оккупантам» выходит ну очень так себе.

Кто платит за даму, тот ее и танцует. А без европейских денег Орбану попросту никак. И следующее его поражение не обязательно может случиться на местном уровне. Еще и на геополитическом уровне Орбан потеряет свою должность, а Россия – «союзника» в ЕС.

Сергей Романов, planeta.press