Полковник ВСУ: Кремль может заменить Лукашенко 10.04.2024, 12:55

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Нападение на Литву становится все более реальным.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский прокомментировал «Телеграфу» заявления Лукашенко о возможном нападении на страны Балтии.

«Агрессия именно в том направлении становится все более реалистичной, – считает полковник. – Особенно учитывая неоднократные намеки на важность для Кремля взять под свой контроль «Сувалкский коридор» – сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой). Кстати, такой сценарий приводила зимой и немецкая пресса».

«Кремль не остановит то, что это может быть воспринято как нападение на страну — члена НАТО, – уверен эксперт. – Дело в том, что невнятная, неповоротливая политика Запада (в том числе в ракурсе российско-украинской войны) дает РФ повод становиться все более наглой. И она вполне может напасть на Литву, решая две важные для себя стратегические задачи.

Во-первых, прорубание «коридора» в Калининградский анклав, по сути, соединяя его с территорией РФ (Беларусь сейчас фактически оккупирована, там действует марионеточный режим, который может быть в любой момент заменен Кремлем). Во-вторых, отрезание сухопутных коммуникаций балтийских стран от Большой Европы. Что в серьезной мере может стать помехой для маневров, перемещения на этот театр военных действий подразделений союзников Литвы по НАТО».

По словам полковника, не следует забывать и о недавнем создании в РФ такого отдельного органа управления оперативно-стратегического уровня, как Ленинградский военный округ. Он никак не угрожает Украине, но несет риски для той же Литвы.

«Именно поэтому мы видим довольно активную реакцию на такие вызовы – как со стороны стран Балтии, так и НАТО в целом, – акцентирует Сергей Грабский. – Придает неопределенности и ситуация с ядерным оружием. Есть оно в РБ или нет? Если есть – то тактическое, находящееся под полным контролем РФ. Такого присутствия пока не наблюдается. Хотя макеты, элементы обеспечения ядерного оружия вполне могут находиться на белорусской территории».