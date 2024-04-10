Какие последствия для Путина будет иметь затопление Орска? 1 10.04.2024, 13:24

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Полковник ВСУ проанализировал влияние последних событий на войну.

В российском Орске прорвало дамбы, из-за чего его затопило. Стихийные бедствия во время войны однозначно могут влиять на ситуацию в стране, но в этом случае все зависит от масштаба.

Дело в том, что паводок в Орске имеет слишком малый масштаб, чтобы по-настоящему всколыхнуть Россию. Об этом в ежедневной сводке на «24 Канале» сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Какие последствия будет иметь паводок в России

Например, во время Первой мировой войны испанский грипп унес больше жизней, чем непосредственно боевые действия и повлиял на целый ряд подразделений. В частности, относительно их готовности.

«Такие стихийные бедствия могут иметь коэффициент полезности в борьбе с властью, но этого явления, как оно произошло – мало. Здесь на самом деле ответ лежит не в самих протестных потенциалах российского общества из-за стихии, а то, что страдают их заводы. Прежде всего по производству оружия. И второе – что и дальше будут страдать заводы по переработке нефти», – отметил Черник.

Так, из-за паводка остановился один из крупнейших заводов – Орский НПЗ.

Почему атака на завод в Борисоглебске является крайне важной

9 апреля дроны атаковали авиаремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Нужно уничтожать и в дальнейшем все, что касается технического потенциала, который помогает готовить пилотов, инженерный состав для обслуживания различной техники.

«Чем больше это все будет вспыхивать, тем лучше, потому что мы находимся в третьей стадии индустриальной войны – перемалывания сил и средств противника. Да, у россиян еще есть определенный запас прочности фактически по всем видам оружия, но в стратегическом смысле они все же истощаются», – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Поэтому компенсировать производственные мощности прежде всего металлорежущих, оптических станков и вообще любого дорогостоящего оборудования им будет все труднее с каждым днем. А самое главное даже не оборудование, а квалифицированные кадры – их будет все меньше и меньше.