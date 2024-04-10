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Раненый «Серпухов»: что ждет российские корабли на Балтике

  • 10.04.2024, 13:43
Раненый «Серпухов»: что ждет российские корабли на Балтике

Может ли Москва перебросить их в Черное море?

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, действительно ли РФ имеет возможность перебросить свои военные корабли из Балтики в Черное море, передает УНИАН.

В частности, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга ответил на вопрос, который касался ракетоносителя российского «Серпухов», который в начале апреля был поврежден во время пребывания на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области РФ. Журналистов интересовало, действительно ли противник планировал этот ракетный катер вывести в Черное море.

«Чисто технически это возможно внутренними водами - есть сообщение с Балтикой по территории так называемой Российской Федерации в Азово-Черноморский регион. Возможно, хотя и достаточно сложно. Потому что есть некоторые ограничения (технические - УНИАН). Например, для такого класса кораблей даже пришлось бы частично разбирать надстройку. Но мы считаем, что эта информация (о переброске «Серпухова» в Черное море - УНИАН) более аналитическая», - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что в ВМС Украины не могут сейчас подтвердить подобные планы врага. Более того, по его мнению, у россиян нет никакой военной целесообразности в такой операции. Спикер добавил, что российские оккупанты подобный класс кораблей другого проекта - «Каракурт» - уже планировали для функционирования в Черном море и до этого у агрессора было 5 таких единиц. Построены они на том же заводе, в Татарстане, что и корабли такие как «Серпухов» (проект «Буян»).

«На самом деле, они (россияне - УНИАН) сейчас не могут обеспечить использование уже имеющихся единиц... Они не могут пройти в Черном море соответствующие испытания из-за того, что россияне вынуждены их прятать в Новороссийске... Поэтому перебрасывать еще одну единицу, для которой нет даже причального фронта, нецелесообразно», - считает Плетенчук.

Пожар на борту «Серпухова»

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказали, что 7 апреля в России выгорел ракетный корабль «Серпухов».

Это произошло на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области. Корабль в результате пожара выведен из строя внутри ракетоносителя полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Отмечалось, что восстановление боеспособности «Серпухова» потребует длительного времени.

«Серпухов» - российское судно проекта 21631 Буян-М, спущенное на воду в 2015 году.

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