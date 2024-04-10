На издателя переписанного по приказу Путина учебника истории завели уголовное дело 2 10.04.2024, 13:48

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В чем причина?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники, говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке школьных учебников по истории, биологии и русскому языку. В связи с этим ведомство провело анализ доходов и расходов издательства, а также финансовых результатов, цен и объема реализованных учебников. В результате «были выявлены признаки установления издательством монопольно высоких цен».

Теперь «Просвещению» грозит административный штраф. При этом максимальный штраф — оборотный, размер которого зависит от выручки компании. Выручка головного АО «Издательство «Просвещение» по итогам 2023 года составила 47,8 млрд руб., что на 62,4% выше, чем в 2022-м, следует из отчетности компании по РСБУ. Чистая прибыль также выросла на 66%, до 27,5 млрд руб.

По данным российской книжной палаты за 2023 год, «Просвещение» входило в тройку крупнейших издательств по количеству непериодических изданий (5,5 тыс., уступает по этому показателю только группе «Эксмо-АСТ»), а по общему тиражу таких изданий выступает лидером рынка (120,6 тыс.).

Раньше «Просвещение» полностью принадлежало государству. Но в 2011 году его за 2,25 млрд руб. выкупила издательская группа «Олма-пресс». В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ. Они выкупили по 25% каждый. Оценка 100% бизнеса составила около 108 млрд руб.

Осенью прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС в связи с резким повышением цен на учебники издательства. «Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — говорила Матвиенко, призвав создать здоровую конкуренцию в данной области.

В 2023 году в российские школы поступил единый учебник по истории для 10–11-х классов, который поручил написать президент РФ Владимир Путин. Одним из его авторов выступил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отмечал, что новый учебник содержит «значительно меньше чисел, дат, статистики» и его «легче читать», чем предыдущую версию. В общей сложности переписыванию подверглись 50 лет истории России с 1970-х годов, а также был добавлен раздел про войну в Украине.