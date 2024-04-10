Когда сажать картофель в этом году: названы благоприятные даты 3 10.04.2024, 14:01

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Посевной календарь влияет на качество и размер урожая.

Опытные огородники знают, что посевной календарь действительно способен положительно отразиться на качестве и объемах урожая. Поэтому они особенно тщательно сверяются с его рекомендациями, когда планируют высаживать культуры долгого хранения. К примеру, картофель.

Сайт OBOZ.UA поинтересовался датами, когда в этом году лучше засевать грядку этим корнеплодом. Удачных дней будет достаточно как в апреле, так и в мае.

Правильная подготовка

Перед выбранной датой не забудьте хорошо подготовить землю и посевной материал. Хотя бы за несколько недель достаньте приготовленный для посадки картофель и переберите его. Выбросьте все, что испортилось за зиму. Начните проращивать клубни удобным вам способом: на воздухе, опрыскивая их время от времени, или во влажном субстрате.

Если вы покупаете посадочный материал, не забудьте обработать клубни от инфекций и вымочить в фунгициде. Это обеспечит вам здоровье растений. Можно также применить в умеренном количестве стимуляторы роста.

Дождитесь, когда установится теплая погода. Температура даже ночью не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. До этой же отметки должна прогреться и почва. Обычно в апреле складываются все условия для высадки картофеля.

Удачные даты для посадки картофеля

Независимо от того, в апреле вы будете высаживать картофель на грядку или в мае, удачных дней в течение обоих месяцев будет достаточно. Итак, хорошими датами для корнеплода этой весной станут:

в апреле - 11, 19, 20, 21, 29, 30 числа,

в мае - 3, 4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30 и 31 числа.