Украина получила от Германии новую партию военной помощи
- 10.04.2024, 14:03
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Что туда вошло?
В среду, 10 апреля, в Украину была доставлена новая партия военной помощи от Германии.
Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства ФРГ.
В частности, в Украину доставили:
гусеничную машину повышенной проходимости Warthog (всего: 10);
6 тысяч боеприпасов калибра 155 мм (со складов Бундесвера и промышленности) (всего: 74 000);
16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (всего: 212);
30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN (всего: 215);
30 удлинителей частотного диапазона для средств борьбы с беспилотниками* (всего: 70);
два танка разминирования WISENT 1 с запчастями (всего: 34);
11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования (всего: 20);
три минных плуга (всего: 46);
70 тепловизоров (всего: 400);
24 подвесных мотора;
1 млн боеприпасов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности) (всего: 47885 млн);
680 штурмовых винтовок MK 556 (всего: 985);
50 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов (всего: 65);
105 винтовок CR 308 (всего: 120).
Военная помощь Германии для Украины — что известно
28 марта Германия обновила список военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, туда вошли боеприпасы для танков Leopard, боеприпасы, а также разведывательные дроны.
Кроме того, правительство Германии заявило, что в будущем планирует передать Украине 20 БМП Marder, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, 70 инфракрасных камер и еще ракет к ЗРК Patriot.
С начала полномасштабного вторжения России Германия предоставила Украине материально-техническую помощь на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.
На сегодня расходы на эту подготовку составляют около 282 миллионов евро. Другие расходы были также направлены на лечение раненых украинских солдат.