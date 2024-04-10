Белорус стал депутатом Сеймика в Подляском воеводстве Польши 10.04.2024, 14:13

Фото: belsat.eu

Он будет отстаивать права диаспоры.

Этнический белорус Игорь Лукашук получил мандат представителя в Cеймике Подляского воеводства, где будет отстаивать права национального меньшинства, сообщает «Белсат».

Директор Гайновского лицея с белорусским языком обучения Игорь Лукашук баллотировался по списку «Гражданской коалиции» от нескольких уездов Подляского воеводства (Белостокского, Бельского, Высокомозавецкого, Гайновского и Семятичского).

Политик родился в Гайновке в 1978 году. С 2018-го — депутат сеймика Подляского воеводства, с 2014 по 2018 год руководил советом Бельска-Подляского. Во время переписи 2021 года, проходившей в Польше, Лукашук активно агитировал этнических беларусов на Белосточчине, чтобы отмечали себя как белорусов. Получил медаль «Гонар і годнасць» от Объединенного переходного кабинета Беларуси за сохранение белорусскоязычного статуса своего учебного заведения.