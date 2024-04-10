Судьбу России решат в июне Орест Сохар, «Обозреватель»

10.04.2024, 14:20

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О чем будут договариваться крупнейшие страны?

Британия и Франция заявили о «восстановлении Антанты»: накануне I мировой она была создана на троих с Россией, а теперь напротив – против нее. Лондон и Париж убеждены, что «Украина должна выиграть войну, которую ведет против нее Россия». Осталось немного: убедить в этом Китай.

16-17 июня в Швейцарии ожидается проведение мирной конференции по Украине. Европейские страны надеются, что на форуме будет сформулировано общее видение того, как завершить войну РФ против Украины. И это «видение» ляжет в основу консенсуса величайших стран мира.

На данный момент, мир еще далек от сближения позиций. Швейцарцам важно затянуть на форум Китай, тогда как лидер страны Си мечтает привезти в Швейцарию своего ручного зверька Путина. Европейцы против присутствия РФ за переговорным столом, Пекин упирается намертво.

На днях в Пекин прилетел Лавров, министр иностранных дел Московии. Судя по всему, он будет обсуждать с китайцами поле для маневра, которое понадобится китайскому лидеру в ближайшее время: на следующей неделе в Пекине побывает немецкий канцлер Шольц, а в начале мая уже Си посетит Париж.

Если наблюдать со стороны, то ситуация выглядит для нас якобы оптимистично. Макрон сейчас притворяется самым смелым гренадером НАТО. Геополитические поражения в Африке, где «вагнеры» лишили Францию влияния на ряд государств, побуждают французского президента к антипутинскому драйву.

К лидерству Франции присоединилась традиционно драйвовая Британия, и вместе они «восстанавливают Антанту», чтобы разбудить НАТО и сплотить другие страны. «Мир активно наблюдает за западными странами – и будет судить их, если они не смогут оказать Украине достаточную поддержку в ее противостоянии против Москвы», – заявили главы МИД двух стран.

Весомое слово на швейцарском форуме могут сказать те страны Глобального Юга, которые не очень-то мирятся с доминированием Китая: Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и даже Южная Африка. Если украинской дипломатии удастся собрать пул из этих государств, то более мелкие страны подтянутся в поддержку украинской формулы.

В то же время Китай получил немало торговых банов в Европе, и он заинтересован в примирении текущих конфликтов между Пекином и Брюсселем, фактически, имея в кармане только один козырь — это тщедушного любимого зверька из Кремля.

С другой стороны, ожидаемое сближение КНР и европейских лидеров вызвало большой страх в Белом Доме. Целый госсекретарь США Блинкен на прошлой неделе примчался в Париж, чтобы притормозить сближение Востока и Запада. Американские дипломаты дают понять, что для Украины ничего хорошего из этих контактов не получится.

Мы имеем хорошую поддержку, но очень плохое время для формулирования мирного плана. Потому что важную, если не ключевую роль на том форуме играет решение Конгресса США о выделении помощи Украине: без оружия на фронте у проукраинской коалиции будет выбор только между плохим вариантом и еще хуже, написала The Washington Post.

Орест Сохар, «Телеграм»