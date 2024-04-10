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Военного преступника Гиркина могут отправить на войну в Украину

  • 10.04.2024, 14:28
  • 2,428
Военного преступника Гиркина могут отправить на войну в Украину
Игорь Стрелков (Гиркин)

С таким предложением выступил его адвокат.

Защита военного преступника, экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), который получил четыре года колонии по делу об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК), попросит направить его на войну в Украину, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.

Адвокаты в конце января обжаловали приговор Стрелкову. Как сообщил Молохов, судебное заседание по уголовному делу пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая.

К апелляционной жалобе Молохова приложен документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории «ДНР» на заключение контракта с Гиркиным.

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