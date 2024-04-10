Белоруску позвали в РОВД за телефоном и задержали 10.04.2024, 14:47

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Галина Лагацкая

Суть обвинения неизвестна.

Вечером 9 апреля была задержана активистка Галина Лагацкая, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Она пошла в Октябрьский РОВД за телефоном, который у нее изъяли 2 года назад и не вернули — в марте 2022 года Галину приговорили к 15 суткам ареста. Основанием стали листовки «Не вайне», которые расценили как «несанкционированное пикетирование». Сейчас ей сообщили, что готовы отдать телефон, поэтому пригласили в РОВД.

Известно, что она «задержана на 72 часа», то есть, вероятно, до суда по административному делу, полагают правозащитники. Суть обвинения неизвестна.