Украинская Рада проголосовала за мобилизацию некоторых категорий осужденных 10.04.2024, 14:55

Законопроект поддержали 281 депутат.

В среду, 10 апреля, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект № 11079−1, который предусматривает мобилизацию осужденных лиц.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, пишет New Voice.

По ее словам, предлагается:

— внести изменения в УК, касающиеся условно-досрочного освобождения лиц для их участия в военной службе по контракту и установления ответственности за уклонение от такой службы;

— внести изменения в УПК, чтобы суд мог принимать решение об условно-досрочном освобождении лиц для их участия в военной службе по контракту, а также обращаться к исполнению судебных решений по этому вопросу;

— внести изменения в УИК, чтобы урегулировать порядок условно-досрочного освобождения от наказания лиц для их участия в военной службе по контракту;

— внести изменения в закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, чтобы командиры воинских частей были ответственны за административный надзор за лицами, которые условно-досрочно освобождены для военной службы по контракту№

— внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, чтобы установить особенности принятия, прохождения и увольнения с военной службы лиц, условно-досрочно освобожденных для военной службы по контракту, а также решить вопросы их социальной и правовой защиты.

Законопроект поддержали 281 депутат.