«Крысы нападали и кусались» 10.04.2024, 15:06

Жильцы дома в Борисове выиграли суд у коммунальщиков.

В Борисове крысы долгое время терроризировали жильцов многоквартирного дома — прогрызли им пол и стены, разгуливали по комнатам и даже и кусались. Справиться самостоятельно с грызунами у людей не получилось и они пошли в суд с иском к коммунальщикам. Чем закончилось дело?

Как сообщает пресс-служба Минского областного суда, жильцы многоквартирного дома в Борисове в своем иске к УП «Жилье» указали на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг, а именно на плохое санитарное содержание вспомогательных помещений. Из-за этого крысы появились сначала в подвале дома, а дальше проникли в жилье, повредив стены и пол. Кроме того, они свободно передвигались по комнатам, нападали на жильцов и кусались — люди были вынуждены даже обращаться за медицинской помощью.

В иске пострадавшие от нашествия крыс просили обязать коммунальщиков заделать дыры в квартире и взыскать с организации УП «Жилье» денежную компенсацию морального вреда в размере по 5 000 рублей каждому.

Суд Борисовского района установил, что УП «Жилье» и в самом деле, несмотря на многочисленные жалобы и обращения жильцов, своевременно не проводил дезинфекцию, дезинсекцию (уничтожение насекомых) и дератизацию (уничтожение грызунов).

Суд стал на сторону жильцов дома, но сумму денежной компенсации уменьшил — до 1 300 рублей каждому истцу. Кроме этого суд обязал заделать дыры и произвести наконец дератизацию.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.