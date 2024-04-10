Дроны прорывают фронт Юрий Бутусов, «Фокус»

10.04.2024, 15:15

Что нужно сделать, чтобы ВСУ получили преимущество в войне.

Все когда-то было придумано. Когда-то в Первую мировую артиллерия и пулеметы превратили фронт в кровавую позиционную мясорубку. Прорвать и держать фронт пехотой стало непомерно дорого и практически невозможно. Но британцы и французы создали новые виды техники — танки и авиацию. В начале танки и авиация играли вспомогательную роль, и ими командовали пехотные командиры, которым технику передавали на усиление. Новая техника усиливала войска, но не давала сама по себе возможности наносить противнику в разы большие потери. И после тяжелых поражений союзники осознали — новые средства борьбы должны получить не вспомогательное, а самостоятельное значение. То есть не танки и авиация должны придаваться пехоте, а наоборот, для лучшего взаимодействия и максимального использования техники действия пехоты подчиняются частям, которые применяют новые боевые машины. И тогда британцы и французы создали специальные танковые и авиационные тактические соединения, которые получили самостоятельные задачи, и операции начали планироваться, исходя из тактики, оптимальной для танков и самолетов.

Как только командование организовало массированное применение боевых машин, как только командиры пехотных соединений начали планировать действия в первую очередь через применение техники и точного поражения, а не штурмовать пехотой и артиллерийскими обстрелами по координатам, фронт удалось прорвать.

Позиционная стратегия закончилась, поскольку массированность применения танков и авиации возобновили тактический маневр на поле боя.

Самостоятельная тактика новой боевой техники позволила решить ключевую задачу войны на истощение — сокращение потерь своей пехоты и резкое увеличение потерь пехоты противника. Прорыв фронта техникой начал наносить потери силам обороны больше, чем силам нападения.

Дроны стали стержнем нового боевого порядка на современном поле боя. Планирование действий дронов, средств борьбы с дронами противника, связи — является основой тактики.

Не дроны должны идти за людьми — а люди за дронами.

Для реализации тактики дронов необходимо создать самостоятельные тактические группы дронов, которые построят управление и взаимодействие с другими боевыми компонентами и позволят применять дроны массированно.

Контроль фронта сейчас — это не рассылка людей в посадки, а фронт дронов, антидронных систем, сенсоров и связи. И ресурсы, и силы на это у нас есть.

За последние полтора года мне пришлось неоднократно поднимать тему создания специальных тактических групп дронов на фронте. Потому что есть те, кто уже сейчас показывает результат.

Месяц за месяцем приходится говорить с людьми во власти о создании тактической группы дронов на определенном участке фронта. И В. Залужный это много времени обсуждал, и новый главком ВСУ А. Сырский об этом знает, информация доводилась неоднократно, и некоторые члены Ставки верховного главнокомандующего даже выезжали на фронт для ознакомления. И слова руководители говорят правильные, и выставки дронов посещают, и даже началась закупка дронов на государственном уровне, и даже создали силы беспилотных систем.

Но массированного применения дронов на фронте нет — и только потому, что имеет место серьезная недооценка роли дронов в руководстве. Мы используем возможности наших подразделений дронов на 10 процентов, потому что новую тактику и технику просто невозможно применить без организации, управления и планирования.

Единственная возможность продолжать войну и добиться победы — создать фронт дронов, антидронових систем, сенсоров, высокоточного оружия. Не когда-то в будущем, а прямо сейчас, пока еще у нас есть люди, способные отражать все штурмы своим героизмом и характером. Тактику дронов надо не придумывать, а создать на примере успешных действий и примеров массированного применения дронов и антидронов. И у нас есть те, кто такой пример могут сейчас показать. Нужны решения.

Юрий Бутусов, «Фокус»