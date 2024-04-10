Последствия удара по авиазаводу в Воронежской области РФ показали со спутника 10.04.2024, 15:15

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Видны поврежденные корпуса.

Появились спутниковые кадры с последствиями удара по борисоглебскому авиазаводу в Воронежской области России.

Об этом сообщают «Схемы».

Как напоминают «Схемы», завод ремонтирует ракеты, которые Россия применяет против украинских террористов.

На снимках, которые сделал спутник Planet Labs, можно увидеть повреждения одного из корпусов на территории 711-го авиационного завода. Завод расположен на расстоянии более чем 300 километров от границы территорий, которые контролирует Украина.

«Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия», - заявил представитель ГУР Юсов, комментируя удар.

Ночной удар по Воронежской области

Ночью, 9 апреля, российские Telegram-каналы заявили о взрывах в Воронежской области. Неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Несмотря на официальные заявления россиян о сбивании дронов, в сети писали о попадании в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда же попал и второй беспилотник.