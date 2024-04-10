Зеленский назвал «примитивным» план Трампа 3 10.04.2024, 15:43

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Сделки с Кремлем приведут к новым войнам.

Предложение экс-президента США Дональда Трампа отдать захваченные Россией территории Украины, чтобы положить конец войне, является «примитивным», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мне нужны очень веские аргументы. Мне не нужна фантастическая идея, мне нужна реальная идея, потому что на карту поставлены жизни людей», — сказал Зеленский в интервью politico. По его словам, любая сделка, в рамках которой Путину просто отдадут землю, станет путем для новых захватнических войн России в ближайшем будущем.

Мир, достигнутый путем переговоров, не должен оставить Путину «никаких возможностей для осуществления своих планов», подчеркнул Зеленский.

Трамп, который рассчитывает вернуться в Белый дом в 2025 году, ранее обещал, что он прекратит войну в Украине «за 24 часа», если снова станет президентом. Конкретного плана он никогда не озвучивал. По словам его советников и сотрудничающих с ним политиков, Трамп собирается остановить войну, потребовав от Украины отказаться от Донбасса и Крыма.