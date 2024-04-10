Боевые бобры ГУР! 2 Вадим Зайдман

10.04.2024, 15:59

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Виновные найдены.

Вы уже в курсе, что дамбу в российском Орске подточили бобры?

Но вот что еще не всем пока известно — это то, кем были эти бобры, в каком, как говорится, они звании и чье задание выполняли.

Надо ли давать несколько попыток на правильный ответ — или дадите его с первого раза?

Конечно, это, вслед за боевыми украинскими комарами, выведенные, как и комары с помощью заокеанских хозяев Украины, боевые бобры. Первый отряд особого назначения этих бендеровских бобров недавно был с помощью беспилотников заброшен в Оренбургскую область и успешно выполнил задание по уничтожению дамбы в Орске.

Доказательством чему служит перехваченный ФСБ совершенно секретный указ Зеленского о присвоении, по представлению Буданова, всем бойцам-бобрам этого спецотряда ГУР звания «Герой Украины» .

Сейчас ФСБ проверяет версию о причастности боевых бендеровских бобров к разрушению Панинского автомобильного моста в Вязьме. По разведданным российских спецслужб, зубы бендеровских бобров обладают особой прогрызающей способностью, рассчитанной на то, чтобы подточить бетонные опоры моста.

Версия о причастности нацистских бобров и к этой катастрофе является основной.

Вадим Зайдман, kasparov.ru