закрыть
10 апреля 2024, среда, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бегут из Крыма: опубликованы спутниковые снимки российских кораблей в портах

  • 10.04.2024, 16:14
  • 1,340
Бегут из Крыма: опубликованы спутниковые снимки российских кораблей в портах

В Феодосии нет ни одного российского судна.

OSINT-аналитик MT Anderson во вторник, 9 апреля, опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки трех портов, где находятся российские корабли.

По состоянию на 6 апреля в Новороссийске размещены основные военные корабли, подводные и десантные корабли. В Севастополе — малые ракетные катера, корабли ПВО и тральщики.

В то же время в Феодосии не замечено ни одного корабля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин