Бегут из Крыма: опубликованы спутниковые снимки российских кораблей в портах 10.04.2024, 16:14

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В Феодосии нет ни одного российского судна.

OSINT-аналитик MT Anderson во вторник, 9 апреля, опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки трех портов, где находятся российские корабли.

По состоянию на 6 апреля в Новороссийске размещены основные военные корабли, подводные и десантные корабли. В Севастополе — малые ракетные катера, корабли ПВО и тральщики.

В то же время в Феодосии не замечено ни одного корабля.