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Путин угрожает миру не меньше, чем Гитлер

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  • Леонид Невзлин
  • 10.04.2024, 16:24
  • 1,738
Путин угрожает миру не меньше, чем Гитлер
Леонид Невзлин

А США переживают из-за цен на нефть.

Глава Пентагона Ллойд Остин переживает, что удары Украины по российским НПЗ негативно повлияют на энергетические рынки мира. «Эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», – так он сказал в своем выступлении перед комитетом сената США по вооруженным силам.

Генерал еще бы про эффект бабочки порассуждал. За красивой метафорой об эффекте домино стоит очевидная тревога о подорожании нефти и нефтепродуктов перед грядущими выборами в США. Украина не должна поддаваться этому давлению. Особенно на фоне непростительных задержек с оказанием военной помощи со стороны тех же США.

НПЗ – часть военной инфраструктуры государства-агрессора, напавшего на соседнюю страну. Украинцы продемонстрировали свои возможности эффективно наносить удары по таким объектам более чем за 1000 км от своих границ. Надеюсь, смогут еще дальше и восточнее.

Представьте себе, что во время Второй мировой войны вместо массированных атак бомбардировщиками США стратегических объектов (в том числе и НПЗ) генералы США волновались бы за цены на бензин на американских заправках. Не считаю свое сравнение преувеличенным, Путин представляет для мира не меньшую угрозу, чем Гитлер.

Леонид Невзлин, Telegram

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