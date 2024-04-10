The Washington Post: Иран приближается к созданию ядерного оружия 4 10.04.2024, 16:54

Тегеран быстро накапливает обогащенный уран.

Прошло шесть лет после выхода администрации бывшего президента США Дональда Трампа из ядерного соглашения с Ираном. Тегеран быстро накапливает обогащенный уран, показатели которого близки к оружейному уровню. Эксперты опасаются, что создание ядерной бомбы может быть делом ближайшего времени.

The Washington Post пишет, что иранская ядерная программа, которая уже 15 лет привлекает мировое внимание, в основном скрыта в объекте под землей в горе возле Великой Соляной Пустыни. Установка, известная как Фордо, является крепко охраняемым внутренним святилищем ядерного комплекса Ирана и частым пунктом назначения международных инспекторов, чьи визиты должны предотвратить любые секретные попытки Ирана создать ядерное оружие.

Журналисты уточнили, что последний визит инспекторов в феврале показал значительные изменения на заводе. Несмотря на то, что производство обогащенного урана было остановлено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, теперь там установлено новое оборудование, ускоряющее производство урана, включая более опасные его формы, приближающие Иран к способности производить ядерное оружие.

Тем временем иранские чиновники уже открыто говорят о достижении «сдерживания», подразумевая, что у страны теперь есть все необходимое для создания бомбы.

«Хотя Иран заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие, у него есть запасы высокообогащенного урана, который может быть превращен в оружейное топливо для как минимум трех бомб в срок от нескольких дней до нескольких недель, говорят нынешние и бывшие чиновники», - говорится в материале.