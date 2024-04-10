Александр Коваленко: «Вагнеровцы» в Беларуси пугают Лукашенко 10.04.2024, 17:01

Александр Коваленко

Угрозу для диктатора представляют даже 400 наемников.

Украинский «Центр национального сопротивления» пишет, что «вагнеровцы» покидают Беларусь и отправляются в Африку. Якобы их не устраивают заработки.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко оценить попытку интегрировать российских наемников в белорусскую армию:

— Согласно той информации, которая есть, на территории Беларуси как были, так и остаются представители ЧВК «Вагнер». У меня нет подтвержденной информации, что они покидают страну.

Количественно на территории Беларуси сейчас находится около 400 наемников ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в подготовке белорусских военнослужащих к разного рода мероприятиям.

Неудивительно, что часть офицерского состава среднего, даже высшего звена белорусской армии симпатизирует ЧВК «Вагнер», поскольку у них есть боевой опыт. Скажем так, даже у этой группы наемников есть больше опыта, чем у всей белорусской армии. Поэтому там есть и определенного рода восхищение их своеобразными «достижениями».

Конечно же, это настораживает самого Лукашенко, поскольку он прекрасно понимает, что «вагнеровцы» уже себя определенным опытом запятнали в истории с Пригожиным и походом на Москву.

Миротворческая роль Лукашенко — это была банальная показуха, поэтому угроза может быть и для него. Даже от 400 «вагнеровцев», если его попытаются сместить.

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