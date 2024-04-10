Слабость Кремля Владимир Пастухов

10.04.2024, 17:06

Владимир Пастухов

Вопрос о мобилизации в РФ висит в воздухе.

О ней спрашивают все чаще. Разумеется, она всегда в планах Кремля как возможность, и на этот раз власть готова к ней гораздо лучше, чем в 2022 году. Так что технических проблем не предвидится. С политической точки зрения все менее однозначно.

Уверен, что в Кремле понимают, что революции от мобилизации не произойдёт, и в этом смысле её не боятся. Но с точки зрения влияния на долгосрочные политические тренды она – штука опасная.

Во-первых, потому что тупо увеличивает массу плохо контролируемых вооруженных людей, которых даже при самом позитивном для Кремля исходе войны придётся со временем как-то утилизовать. После войны они превратятся в обычный социальный мусор, под который не хватает полигонов (все программы адаптации и карьерного роста охватят не более 10-15 процентов самых ушлых).

Во-вторых, на этот раз придется залезать в «демографию» средних и крупных населенных пунктов, где цена жизни немного другая, чем в спивающейся и вымирающий безо всякой войны русской глубинке. Соответственно будет и двойной негатив: отношение к войне среднего класса в городах-миллионниках может качнуться в сторону сильных сомнений в ее целесообразности (а это уже проблема), и собственно мобилизованный пойдёт не тот (шибко умный), с которым потом на фронте проблем не оберешься.

Всё это является фактором дополнительного риска. Из этого я могу сделать осторожный вывод, что от «хорошей жизни» по принципу «во-первых, это красиво» власть проводить мобилизацию не будет. Мобилизация будет более вероятным событием, если политическое положение Кремля резко ухудшается по сравнению с сегодняшним днем. При этом речь может идти не только о проблемах на фронте, как это было в 2022 году, когда мобилизацией пришлось забивать дыры под Харьковом и Херсоном.

В значительной степени решение о мобилизации будет приниматься под воздействием двух факторов. С одной стороны, в расчёт будет приниматься реальность или нереальность заключения с Западом сепаратного мира на условиях Москвы. Пока у Кремля сохраняется надежда на капитуляцию Запада, необходимости раскачивать внутреннюю лодку нет. С другой стороны, в расчёт будет приниматься собственная оценка способности вести длительную осаду Украины. Если эта оценка будет показывать, что военный ресурс России отнюдь не бесконечен, то может возникнуть желание закончить войну одним быстрым ударом, пока Запад колеблется.

В этом смысле мобилизация, если она случится, всегда будет признаком слабости режима, а не признаком его силы. Она произойдёт, если в Кремле что-то не свяжется. Условно говоря, если для взятия Харькова потребуется проводить мобилизацию, то это будет значить лишь то, что без мобилизации Кремль решить эту проблему не в состоянии, и не решать её он тоже больше не может. Мобилизация – это усугубление кризиса, а не форма его разрешения.

Владимир Пастухов, Telegram