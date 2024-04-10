Сколько получают медсестры в белорусском Полоцке, польском Августове и литовском Паневежисе 4 10.04.2024, 17:18

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Разница впечатляет.

«Фонд медицинской солидарности Беларуси» сравнил зарплаты медицинских сестер в трех странах: Беларуси, Литве и Польше. Для чистоты эксперимента использовали данные о вакансиях из трех населенных пунктов, не являющихся крупными региональными центрами, расположенных недалеко друг от друга: белорусский Полоцк (население — около 80 тыс. человек), литовский Паневежис (население — около 90 тыс. человек) и польский Августов (население — около 30 тыс. человек). Информацию о предлагаемых зарплатах брали из открытых источников — банков вакансий.

Итак, на популярную позицию медсестры в Полоцке служба занятости предлагает зарплату в 900 — 1600 рублей. Получается, что в среднем зарплата медсестры — 1300 рублей чистыми (переводя эту сумму в стабильную валюту, мы получаем 371 евро на руки). Это чуть меньше, чем средняя зарплата по региону по всем профессиям — 1376 рублей (на руки).

В Паневежисе медсестре готовы платить от 1300 до 2000 евро, мы посчитали, что в среднем это составляет 1200 евро на руки, при средней зарплате по городу в 1120 евро. То есть, мало того, что эта зарплата в три раза выше, чем в Беларуси, так она еще и больше, чем в среднем по региону.

А в польском Августове предложение по зарплате медсестры немного ниже — она составила 980 евро (5966 злотых). При этом средняя ЗП по региону 1100 евро на руки.

Для справки: получая 1300 евро в месяц в Литве на коммуналку отдашь в среднем около 300 евро, а значит, на жизнь медсестре остается 1000 евро, и это при том, что продукты и товары в наших странах уже давно сравнялись в цене. Даже если вы приехали из-за рубежа и вынуждены снимать жилье (стоимость аренды скромной квартиры — около 300 евро), все равно у вас остается 700 евро на жизнь.

В Беларуси из 380 евро на коммунальные платежи придется отдать 50-80 евро, и выживать после этого на оставшиеся 320 евро. Это более чем вдвое меньше, чем если бы вы уехали в литовский Паневежис и жили там на съемном жилье.