«Это настоящая банда»2
- 10.04.2024, 17:57
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Белорус рассказал, кому служат лукашенковские силовики.
Всё больший резонанс набирает интервью певицы Мерием Герасименко. Рассказ отважной девушки в очередной раз подтверждают мерзкую сущность ГУБОПика, но и вызывает новые вопросы к этой организации, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Поведение сотрудников этого подразделения МВД доказывает, что они банда закомплексованных садистов, нарушающая все законы и готовая к любым преступлениям.
Понятно, что они никогда не служили интересам белорусского народа. Но то, что кабинеты этих негодяев обвешаны Z-плакатами, и они пытались выбить из Мерием и её будущего мужа признание в донатах на «Байрактары» (девушка даже не знала, что это такое) наводит на мысль, что ГУБОПик перешёл на службу к Путину.
Угроза изнасиловать вчетвером, оскорбления, воровство из квартиры Герасименко духов и алкоголя так напоминает поведение российских силовиков в Украине.