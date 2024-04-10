Как в Беларуси можно законно оставить себе найденную вещь 10.04.2024, 18:07

Объяснила адвокат.

Жительница Могилева нашла в лесопарке женскую сумку, в течение двух месяцев пробовала вернуть владелице, расклеивая объявления, но так и не нашла ее. В связи с этим она стала интересоваться, как можно оставить эту вещь, не нарушая закона, пишeт издание «Аргументы и Факты в Беларуси».

По требованиям белорусского законодательства, человек, который нашел чужую вещь, должен обязательно сообщить об этом в милицию или в администрацию района/области, если невозможно установить владельца.

Однако, как пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Марчук, если в течение шести месяцев с того момента, как человек сообщил о находке, владелец вещи не нашелся, то тот, кто обнаружил ее, может оставить ее себе.