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Столтенберг: Удары Украины по военным целям на территории России законны

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  • 10.04.2024, 18:54
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Столтенберг: Удары Украины по военным целям на территории России законны
Йенс Столтенбер

Это часть права на самооборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 10 апреля, заявил, что удары Украины по военным целям на территории РФ абсолютно законны.

Во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону.

«Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, чтобы защитить себя», — сказал он.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине следует сосредоточиться на атаках по целям, которые имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте, вместо ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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