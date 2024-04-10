«Реальной подготовки нет никакой — делается все для показухи» 2 10.04.2024, 19:17

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Как проходят сборы военнообязанных в Беларуси.

В начале марта 2024 года Министерство обороны сообщило о старте проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Для этого призвали несколько тысяч военнослужащих запаса. «Зеркало» поговорило с белорусом, который недавно вернулся со сборов. А также с белоруской, чей муж сейчас находится в одной из воинских частей, его не спасла от участия даже беременность жены.

«Офицеры постоянно говорили, что нужно быть готовым ко всему»

Олегу 27 лет, он работает на одном из государственных предприятий. Несколько дней назад мужчина вернулся с военных сборов, где провел около трех недель. За это время, говорит мужчина, никаких новых знаний или навыков, по сравнению со срочной службой, он не получил.

— Покопал окопы, послушал лекции про плохой Запад, и все, даже оружие в руках не держал, — признается собеседник. — Сказали, что могут позвать опять и чтобы все были к этому готовы. Предлагали записаться в какую-то территориальную оборону, но я отказался.

Военное звание Олега — старшина. Вместе с ним на сборах были также рядовые и сержанты. Присматривали за ними, давали указания и придумывали занятия младшие офицеры.

— Было видно, что лейтенантам и капитанам это все самим не очень нравится и не нужно, но напряженность чувствовалась, — рассказывает мужчина. — Офицеры постоянно говорили, что нужно быть готовым ко всему. Но судя по тому, чем мы там занимались, реальной подготовки нет никакой — делается все для показухи и чтобы отчитаться перед начальством.

Кроме рытья окопов солдаты и сержанты, призванные на сборы, посещали лекции (их также проводили младшие офицеры). По словам Олега, ничего интересного на них он не услышал.

— Рассказывали, что НАТО хочет установить контроль над всем миром, но очень боится России и Беларуси, — смеется мужчина. — Еще рассказывали сказки о том, что какие-то диверсионные группы неоднократно заходили на территорию Беларуси, что Украина — это разменная монета в планах Запада (правда, ничего конкретного об этих планах нам так и не рассказали). Если коротко, на лекциях несли всю ту же чушь, которую каждый день рассказывает пропаганда. Самое печальное, что около трети резервистов в это реально верят. Но это, в основном, люди из деревень и с не очень хорошим образованием.

«Чем выше звание — тем дальше от фронта»

Муж Елизаветы на срочной армейской службе не был, но закончил военную кафедру в университете, получив таким образом младшее офицерское звание. Недавно его вызвали на военные сборы. Не помогло даже то, что жена находится на седьмом месяце беременности.

— Когда мужа вызвали, он сказал в военкомате, что я беременна, показал подтверждающие медицинские документы. Но ему ответили, что срок у меня еще маленький, поэтому придется идти, — грустно говорит Елизавета. — Не понимаю, откуда у них взялись нормы беременности. В военкомате не сослались на какие-то законы. Возможно, они действительно есть, но мне кажется, что военные это просто придумали, так как им надо вызвать на сборы максимальное число людей.

Елизавета очень переживала за мужа еще до того, как он уехал на сборы. А когда тот прибыл на место дислокации, начала тревожиться еще больше.

— Из уст военных, которые командуют мужем, прозвучала ужасная фраза: «У офицеров так: чем выше звание — тем дальше от фронта», — говорит белоруска. — Не знаю, где у них этот фронт проходит. Пошутили, может. Но звучит это максимально страшно.

Муж Елизаветы служит с такими же младшими офицерами, как он сам. Рядовых с ними нет. Тем не менее бытовые условия, по словам женщины, оставляют желать лучшего.

— В помещении казармы, где поселили мужа и его невольных сослуживцев, не подключен бойлер. Чтобы помыться, им приходится ходить в пищеблок за горячей водой. А так она ледяная. Муж говорит, что им пообещали предоставить возможность поплавать в бассейне, поэтому все ребята мечтают скорее пойти туда, чтобы воспользоваться возможностью нормально помыться.

Муж Елизаветы проведет на сборах 25 дней, но, по ее словам, старшие офицеры сообщили, что следующий призыв резервистов проведет на них уже 60 дней.

— Получается, мне еще повезло, что на последнем триместре моей беременности мужа не забрали из семьи на два месяца. Как раз успел бы вернуться к рождению ребенка, — иронично говорит Елизавета.