ВСУ обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев 2 10.04.2024, 19:26

Вооруженным силам Украины доверяют 96% опрошенных.

Жители Украины доверяют Вооруженным силам страны (ВСУ) больше, чем президенту Владимиру Зеленскому и другим государственным органам, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой «Центр Разумкова».

Исследование провели в течение недели с 21 по 27 марта методом «лицом к лицу». Центр опросил 2020 жителей Украины в возрасте от 18 лет.

«Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины. Им доверяют 96% опрошенных», — уточнили в службе. На втором месте по уровню доверия украинцев — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский получил в опросе 59%. Наименьший результат получили политические партии — им доверяют около 13% респондентов.

В декабре 2023 года опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяли на тот момент действующему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Зеленскому. О полном доверии экс-главкому заявили 63% гражданина Украины, президенту — 39%.

Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года. В отставку он ушел 8 февраля 2024 года, после долгого обсуждения его возможного увольнения. Позже, в марте, украинский МИД сообщил, что Залужный станет послом Украины в Великобритании. Вместо него главой ВСУ стал Александр Сырский, до этого командующий сухопутными войсками Украины.