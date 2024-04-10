«Слава Украiне! Жыве Беларусь!»: за какие комментарии задержали подполковника ВДВ, умершего в брестском СИЗО
- 10.04.2024, 19:44
Александр Кулинич писал об оккупации Беларуси Россией и выражал поддержку Украине.
Подполковника запаса Александра Кулинича задержали 29 февраля в Бресте. Его обвинили в оскорблении Лукашенко. С того времени он находился в СИЗО и ждал суда, который должен был состояться 16 апреля. Однако за неделю до него, 9 апреля, мужчина скончался.
Кадры задержания мужчины провластные телеграм-каналы опубликовали 1 марта, пишет «Вясна».
Также в этом сюжете показали комментарии, за которые мужчину пришли задерживать с десяток силовиков в полном обмундировании.
Белорус писал об оккупации Беларуси Россией и выражал поддержку Украине.