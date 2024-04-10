закрыть
10 апреля 2024, среда, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Слава Украiне! Жыве Беларусь!»: за какие комментарии задержали подполковника ВДВ, умершего в брестском СИЗО

  • 10.04.2024, 19:44
«Слава Украiне! Жыве Беларусь!»: за какие комментарии задержали подполковника ВДВ, умершего в брестском СИЗО
Александр Кулинич

Александр Кулинич писал об оккупации Беларуси Россией и выражал поддержку Украине.

Подполковника запаса Александра Кулинича задержали 29 февраля в Бресте. Его обвинили в оскорблении Лукашенко. С того времени он находился в СИЗО и ждал суда, который должен был состояться 16 апреля. Однако за неделю до него, 9 апреля, мужчина скончался.

Кадры задержания мужчины провластные телеграм-каналы опубликовали 1 марта, пишет «Вясна».

Также в этом сюжете показали комментарии, за которые мужчину пришли задерживать с десяток силовиков в полном обмундировании.

Белорус писал об оккупации Беларуси Россией и выражал поддержку Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин