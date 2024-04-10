Главный таможенник Беларуси внезапно раскрыл схемы, как обходить санкции 10.04.2024, 20:23

Владимир Орловский

После этого его отцензурировали.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский 10 апреля выступил в Совете Республики. Там он представлял законопроект, позволяющий легально реализовывать в стране санкционные товары, документально оформленные как транзитные, пишет «Белсат».

В своем выступлении чиновник раскрыл схемы, которые будут использоваться для обхода санкций. Его слова сначала были опубликованы на сайте БелТА, однако впоследствии их удалили. Но отцензурированные цитаты сохранились на сайте российского ТАСС.

«В условиях установленного недружественными странами технологического эмбарго для решения вопросов поставки в страну санкционного оборудования, сырья и комплектующих законопроект создает условия для возможности реализации со складов временного хранения беларусским предприятиям товаров, которые экспортируются из Евросоюза в адрес третьих стран транзитом через Беларусь. Например, оборудование документально оформляется транзитом из Европы в Азию и на территории Беларуси реализуется беларусскому предприятию. Действующим законодательством такая продажа не предусмотрена», – сказал председатель Таможенного комитета.

Владимир Орловский отметил, что часто для обхода санкций оборудование ввозят в страну частями, с использованием многоступенчатых логистических цепочек.

«Для того, чтобы их таможенная очистка происходила по меньшим ставкам пошлин, как это установлено для технологических линий и иного комплектного оборудования, с 30 календарных до 15 рабочих дней сокращен срок принятия таможенным органом решений по классификации товаров в разобранном виде. Отмечу, что, например, в Российской Федерации такой срок составляет 90 дней, мы предлагаем 15 дней», – сказал он.

Также для упрощения ввоза санкционных товаров предусмотрено принятие таможней предварительных решений по таможенной стоимости товаров до их ввоза. Это позволит импортерам при отсутствии прямых отношений с продавцами заранее планировать свои расходы на таможенные платежи. Также предусматривается возможность отсрочки или рассрочки уплаты вывозных пошлин.

Кроме того, для снижения административной нагрузки планируется отменить требование получать разрешение таможни на маркировку иностранных товаров, что поможет быстрее включать товары в оборот внутри страны, а также нарастить объемы услуг по маркировке товаров, идущих в адрес импортеров стран ЕАЭС. Сокращается перечень документов, подаваемых в таможню при осуществлении административных процедур, а ряд бумажных документов заменяется электронными.

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