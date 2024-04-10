Британская разведка: РФ намерена набрать в армию 400 тысяч контрактников в 2024 году 2 10.04.2024, 20:28

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Чтобы компенсировать значительные потери в Украине.

В 2024 году власти России собираются привлечь на службу по контракту около 400 тысяч человек, чтобы компенсировать значительные потери в Украине, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Помимо поддержания войны, Кремль преследует и другую цель — она касается реализации плана по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 млн в этом году и 1,5 млн в будущем, говорится в сводке.

Какое-то количество контрактников Минобороны рассчитывает набрать среди солдат срочной службы. Очередной весенний призыв начался 1 апреля. В соответствии с указом президента Владимира Путина, он затронет 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет — на 3 тысячи больше, чем прошлой весной.

По данным разведки, на солдат срочной службы часто оказывается давление, чтобы они заключили контракт и их можно было отправить в Украину. В частности, таким образом формально соблюдается требование Путина не посылать призывников на войну. Сейчас подписать контракт можно уже через месяц после службы в армии.

Российские власти не хотят, чтобы срочники фигурировали в информационном поле в контексте войны с Украиной, поскольку это может вызывать негатив в обществе, а «потери среди „добровольцев“ воспринимаются более терпимо», отмечают в разведке.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что в 2023 году контракт с вооруженными силами заключили около 540 тысяч человек, а к 20 февраля эта цифра увеличилась еще на 50 тысяч. По его словам, почти 1,8 тысячи человек вернулись на фронт после четвертого ранения, еще около 5 тысяч — это студенты, которые взяли академические отпуска, решив отправиться на войну.

В январе замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитывался, что по итогам 2023 года в армию удалось привлечь 500 тысяч человек. Он утверждал, что большинство из них — 420 тысяч — подписали контракты с вооруженными силами, а оставшиеся 80 тысяч являются «добровольцами». В британской разведке отнеслись к этим цифрам скептически.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в этом году таким же способом планируется пополнить вооруженные силы еще на 350 тысяч человек. Похожие цифры по найму контрактников приводил проект Faridaily. По его данным, Минобороны потребуется дополнительный набор 400 тысяч человек. Источники издания среди чиновников подчеркивали, что выполнять разнарядку будет труднее, поскольку военные завербовали большую часть из тех, кто хотел отправиться на войну, в том числе среди заключенных.

Сотрудник Единого пункта по найму на контракт в Москве подтвердил «Верстке», что желающих стало существенно меньше. «С октября резко упал поток. Раньше за сутки несколько сотен приходило в центр, 500–600 могло быть. Не все из них, конечно, подписывали, но тем не менее. Сейчас новых приходит 20–30 в день. Активность снижается глобально», — констатировал он.

1 декабря Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,209 млн человек. Согласно документу, численность непосредственно военнослужащих должна вырасти до 1,32 млн. Это на 170 тысяч больше, чем требовал предыдущий аналогичный указ Путина, подписанный в августе 2022 года — за несколько недель до объявления мобилизации.

К началу вторжения в Украину штатная численность ВС РФ составляла 1,9 млн человек, включая 1,01 млн военнослужащих. Таким образом, двумя указами совокупно Путин увеличил ее более чем на 300 тысяч человек — примерно столько, по западным данным, Россия потеряла убитыми и ранеными в Украине.