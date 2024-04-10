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Глава МИД Литвы: Нефтебазы нацистской Германии были военной целью

  • 10.04.2024, 20:57
Глава МИД Литвы: Нефтебазы нацистской Германии были военной целью
Габриэлюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис присоединился к дискуссиям о том, следует ли Украине атаковать НПЗ РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис присоединился к дискуссиям о том, следует ли Украине атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ландсбергис обратился к истории, напомнив, как союзники во время Второй мировой войны атаковали нефтебазы нацистской Германии.

«Во время Второй мировой войны союзники разбомбили нефтяные хранилища нацистской Германии как первоочередную военную цель. Это весь твит», – написал он, намекая, что поддерживает атаки на российские НПЗ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как обороняющаяся от агрессии страна имеет право наносить удары по «легитимным военным целям» за своими пределами.

Министр обороны США Ллойд Остин недавно критически высказался о таких ударах, поставив под сомнение их влияние на ход войны.

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