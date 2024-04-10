Стихийные бедствия: не только РФ 2 Димитрий Саввин

10.04.2024, 21:29

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Димитрий Саввин

Беда не в паводках и не в крысах, а в коррупции и некомпетентности.

МЧС Эрэфии рассуждает об аномальных паводках. И тут нельзя не вспомнить одно не менее замечательное государство, где тоже все время случались невиданные стихийные бедствия.

Это государство — Северная Корея. Каждый год там приключались какие-то наводнения, засухи, оползни, из-за которых социалистическое сельское хозяйство не могло собрать урожай, и наступал либо голод, либо массовое недоедание.

А потом Ким Чен Ын ввёл «звеньевой», то есть, по сути, семейный подряд, и нечто вроде продналога, а «излишек» разрешил колхозникам использовать по своему усмотрению.

И внезапно наводнения-оползни прекратились, а жрачка на рынках — появилась.

Вот и в РФ, сдаётся мне, беда не в паводках и не в крысах, а в коррупции, некомпетентности и отсутствии обратной связи с обществом. Убери их — и природа сразу же очистится.

Димитрий Саввин, telegram