Все райцентры Гомельщины остались без круглосуточных аптек 10.04.2024, 22:14

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Работа аптекарей стала убыточной после указа Лукашенко.

Ни в одном из райцентров Гомельщины нет дежурной круглосуточной аптеки, пишет «Флагшток».

Издание обратило внимание на чат Жлобинского райисполкома. Один из пользователей написал об отсутствии такой аптеки в 80-тысячном городе и получил более 450 реакций поддержки.

Сервис 103.BY показывает только две аптеки в Гомельской области, которые работают 24 часа — в Гомеле и Светлогорске. Но эта информация уже неактуальна: аптека «Остров здоровья» в Светлогорске уже не работает круглосуточно.

Судя по сообщению в жлобинском чате, проблема заключается в рентабельности работы аптечных сетей и смене их собственников. Работник одной из аптек «Евромедфарм» рассказал, что аптека, в которой он работает, раньше была круглосуточной, потом режим работы изменился, а сейчас сеть аптек вообще выставлена на продажу. Ожидается, что новый владелец снова сделает аптеку дежурной.

«Дело в том, что владелец обанкротился, товара мало, новый не поступает, нечем платить «ночнику». Поэтому сократили время работы. Ждем, пока появится новый хозяин», — объясняет фармацевт.

Работники аптек говорят, что их работа стала убыточной после того, как в Беларуси ограничили розничные надбавки в соответствии с указом Лукашенко №366 от 2005 года: «Аж по 2017 год деятельность общества была рентабельной или близкой к нулю, убыток от реализации покрывался за счет прочих доходов от текущей деятельности (премий (бонусов) поставщиков). С 2017 года произошло резкое сокращение торговых надбавок (как розничных, так и оптовых), определенных указом, в результате чего доходы общества соизмеримо сократились в результате сокращения как собственных торговых наценок, так и премий (бонусов) поставщиков, а дебиторская задолженность аптечной сети перед поставщиком стала нарастать».

А 1 января был введен 10% НДС на лекарственные средства. При этом цены на часть лекарств Минздрава и МАРТ запретили повышать. В результате этот налог лег на аптеки.