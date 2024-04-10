Белорусским рыбакам рассказали, как правильно измерять трофеи 1 10.04.2024, 22:44

Что нужно учесть, прежде чем хвастаться.

Правилами любительского рыболовства в Беларуси установлена промысловая мера для отдельных видов рыбы при осуществлении любительского вылова. Об этом порталу «Электронный Солигорск» рассказали в местной межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Промысловая мера – это минимальный размер рыбы, по достижении которого разрешается ее вылов. То есть если измеренная длина тела условных карася или сома будет меньше промысловой меры – улов придется вернуть в водоем.

Введение этой нормы обеспечивает поддержание рыбных запасов. Законодательство опирается на исследование, которое говорит о том, что 40-сантиметровые судак или щука уже хотя бы раз успели произвести нерест, тогда как меньшие по размеру особи – еще нет.

Согласно части первой статьи 16.25 КоАП Республики Беларусь, нарушение промысловой меры наказывается штрафом в размере от 10 до 30 базовых величин (от Br400 до Br1200) с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации.

Как правильно измерять длину рыбы

Первой точкой отсчета служит вершина рыла трофея, при закрытой пасти, конечная точка – основание средних лучей хвостового плавника. То есть не завершение хвоста, а точка, где тело переходит в плавник.

Промысловые меры для любителей

Обычным рыбакам важно знать, что им запрещен вылов угря, а минимальные размеры для леща и толстолобика в любительской рыбалке отсутствуют.

Промысловые меры, таким образом, установлены для 13 видов рыб:

сиг – 40 см

щука – 40 см

язь – 25 см

линь – 22 см

амур белый – 40 см

сазан (карп) – 20 см

жерех – 34 см

чехонь – 24 см

судак – 40 см

сом обыкновенный – 70 см

налим – 36 см

голавль – 25 см

подуст – 22 см.