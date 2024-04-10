Зеленский: Мы очень хотим разрушить Крымский мост в этом году
- 10.04.2024, 22:54
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По словам президента Украины, контрнаступательные операции должны дать результат.
Украина имеет право уничтожить несколько инфраструктурных вещей, военных целей и расположенных на оккупированных территориях.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Bild.
На вопрос журналиста относительно того, какие планы Украина имеет по контрнаступлению и какие результаты ожидаются, президент ответил, что контрнаступательные операции должны дать результат.
В частности, у Зеленского спросили, удастся ли в этом году разрушить Керченский мост.
«Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, Керченский мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты», - сказал он.
Он также отметил, что у России есть и другие способы доставки вооружения на фронт в Украину. В частности, аэродромы, из которых вылетают самолеты и бомбят Украину.
«Извините, это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины», – рассказал президент.