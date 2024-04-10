Великобритания настоятельно призвала граждан воздержаться от поездок в Беларусь 1 10.04.2024, 23:46

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Существует риск начала войны.

Министерство иностранных дел Великобритании добавило в свой красный и черный списки 8 новых стран, среди которых есть Беларусь. По актуальной информации ведомства, Беларусь стала «слишком опасной» для посещения.

«МИД Великобритании выпустил срочное предупреждение своим гражданам не ездить в Беларусь и другие 7 стран. Ранее этих стран в списке «непосещения» не было», — обратило внимание издание Mirror.

На официальном сайте британского правительства действительно появилась обновленная информация о Беларуси (последнее обновление было выпущено сегодня), согласно которой страна попала в «черный список» с пометкой «слишком опасна для посещения британскими туристами».

Также в сообщении говорится, что «Россия проводит в Беларуси военные операции» и что «существует риск распространения войны в Украине на белорусскую территорию».

Британский МИД подчеркивает, что «никакие путешествия в Беларусь не могут быть гарантированно безопасными и что в случае ареста или войны Великобритания не сможет оказать там действенную помощь своим гражданам».

Кроме Беларуси, в список «непосещения» попали Россия, Украина, Иран, Судан, Израиль, Ливан и палестинские территории.

Само пребывание в списке, однако, не является официальным запретом на посещение перечисленных стран, речь идет только о «настоятельной рекомендации».