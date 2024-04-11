Украина нашла 100 свободных Patriot в мире 11.04.2024, 5:59

Но сначала хочет получить семь.

Министерство иностранных дел Украины нашло сто свободных систем противовоздушной обороны Patriot по миру. Однако сейчас Украина сосредотачивается только на семи.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Министр сообщил, что его команда идентифицировала более 100 доступных Patriot. Он сообщил, что некоторые соседние страны имеют более одной системы, которые в настоящее время охраняют порт или аэродром.