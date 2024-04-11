«Не покупайте билеты на автобусы»: белорусам рекомендуют пересекать границу с Польшей по новой схеме 11.04.2024, 8:14

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В чем ее суть?

Очереди автобусов на белорусско-польской границе сохраняются. Ежедневно выезда в Польшу ожидают десятки автобусов. По данным очевидцев, время ожидания на границе часто превышает сутки, а перевозчики переносят или отменяют многие рейсы: транспорт просто не успевает вернуться с предыдущего маршрута. Поэтому туристы советуют не покупать билеты на рейсы из белорусских городов в Польшу, а пересекать границу по другой схеме, пишет MOST.

Сразу несколько пользователей приграничных чатов написали, что жителям Минска, Гродно и других городов сейчас выгоднее купить билет на поезд до Бреста, а там взять такси до границы и пешком идти искать места во впереди стоящих автобусах. Как правило, они есть, и водители за плату около 100 рублей соглашаются брать пассажира на борт.

— Не будет мест в первых [автобусах], будет чуть дальше, но средства сэкономите, — написал один из участников чата «ГраницаBY».

Обычно таким образом можно доехать до Варшавы, а оттуда при необходимости добираться до нужного польского города. Можно доехать и до Тересполя, то есть выйти прямо за границей. У одного из пользователей чата за это попросили 35 рублей. До Варшавы от границы ему предлагали доехать за 120 рублей, до Гданьска — за 150.

Если же купить билет на международный автобус, то на границе нужно будет решить: стоять 25 часов либо искать места на рейсах, которые находятся впереди очереди. При втором варианте водители не возвращают деньги за билет, поэтому фактически туристам приходится платить дважды. По подсчетам участников чата, билет на поезд, такси и оплата водителю на границе обходятся дешевле.

Кроме того, можно заранее поинтересоваться у перевозчика, пересаживает ли он пассажиров бесплатно в свой же стоящий у границы автобус. Некоторые компании запускали такие схемы, чтобы сократить время в пути для своих клиентов.