закрыть
11 апреля 2024, четверг, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси раскрыли убийство таможенника 22-летней давности

  • 11.04.2024, 8:23
  • 3,210
В Беларуси раскрыли убийство таможенника 22-летней давности

Стало известно, кто это сделал.

В Гомеле раскрыто убийство сотрудника таможни 22-летней давности, сообщили в МВД.

В апреле 2002 года у моста в Гомеле был обнаружен труп 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть преступление не удалось, лишь на днях оперативникам удалось выйти на след подозреваемого.

По данным МВД, сотрудника таможни убили за отказ от сотрудничества с представителями криминального мира. В тот день на пути домой с целью расправы его поджидали злоумышленники. Один из них нанес жертве более десяти ударов молотком.

Основной фигурант преступления — ныне 60-летний мужчина — отбывает наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин