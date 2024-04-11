По позиции войск РФ на Юге прилетело «что-то большое» 11.04.2024, 8:30

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Иллюстративное фото

Весь личный состав весь стал «грузом 200».

Вечером в среду, 10 апреля, на передовой позиции оккупационной армии РФ в Запорожской области случился таинственный «прилет». Весь личный состав уничтожен.

Детали происшествия раскрыл российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который, как считается, ведут офицеры ВС РФ, передает Диалог.UA.

Ресурс выступил с заявлением в 21:00 вечера среды по киевскому времени. «Пару часов назад по нашей позиции на Запорожском направлении со стороны противника прилетело «что-то большое». Личный состав на позиции уничтожен», - сообщили россияне.

Они уверяют, что взрыв по мощности схож с тем, что бывает от полуторатонной авиабомбы ФАБ-1500.

Есть основания полагать, что российская авиация накрыла собственную позицию.

Однако Z-канал не исключает и того факта, что в арсенале Сил обороны Украины появилось что-то очень мощное.

«Если у украинцев появились свои ФАБы с УМПК - то б/д (вероятно, боевые действия - ред.) в "СВО" для нас приобретают совершенно другой окрас. Пока ситуация выясняется», - написали офицеры ВС РФ.

Официального подтверждения озвученной информации на данный момент нет. Важно уточнить, что российская военная авиация регулярно «роняет» авиабомбы ФАБ на российские и оккупированные территории.