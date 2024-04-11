По позиции войск РФ на Юге прилетело «что-то большое»
- 11.04.2024, 8:30
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Весь личный состав весь стал «грузом 200».
Вечером в среду, 10 апреля, на передовой позиции оккупационной армии РФ в Запорожской области случился таинственный «прилет». Весь личный состав уничтожен.
Детали происшествия раскрыл российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который, как считается, ведут офицеры ВС РФ, передает Диалог.UA.
Ресурс выступил с заявлением в 21:00 вечера среды по киевскому времени. «Пару часов назад по нашей позиции на Запорожском направлении со стороны противника прилетело «что-то большое». Личный состав на позиции уничтожен», - сообщили россияне.
Они уверяют, что взрыв по мощности схож с тем, что бывает от полуторатонной авиабомбы ФАБ-1500.
Есть основания полагать, что российская авиация накрыла собственную позицию.
Однако Z-канал не исключает и того факта, что в арсенале Сил обороны Украины появилось что-то очень мощное.
«Если у украинцев появились свои ФАБы с УМПК - то б/д (вероятно, боевые действия - ред.) в "СВО" для нас приобретают совершенно другой окрас. Пока ситуация выясняется», - написали офицеры ВС РФ.
Официального подтверждения озвученной информации на данный момент нет. Важно уточнить, что российская военная авиация регулярно «роняет» авиабомбы ФАБ на российские и оккупированные территории.