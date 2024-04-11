Россия нанесла десять ракетных ударов по Харькову 11.04.2024, 8:48

В городе перебои со светом, метро не будет работать.

В ночь с 10 на 11 апреля российские оккупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову. Информации о пострадавших или погибших пока нет. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области», — написал Синегубов.

Он уточнил, что данные обновляются, но пока информация о пострадавших не поступала.

Синегубов также сообщил, что из-за вражеской атаки в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением.

«До отбоя воздушной тревоги будьте в укрытиях!», — подчеркнул председатель Харьковской ОГА.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрелов метро в Харькове не будет работать.

«Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого», — написал Терехов.